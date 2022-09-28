Псковских педагогов научат выявлять деструктивное поведение учащихся

16:06, 28 сентября 2022, ПАИ

О курсах повышения квалификации учителей для выявления у детей признаков деструктивного поведения рассказал и. о. председателя комитета по образованию Андрей Ермаков в прямом эфире радио «7 НЕБО».

Гость студии отметил, что такие курсы помогут выявить возможные проблемы и избежать недопонимания. По его словам, важная часть образования - воспитательная.

Андрей Ермаков также призвал обращать внимание на активность детей в социальных сетях, так как «все деструктивные явления подкрепляются определённым курированием».