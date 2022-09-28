Псковских педагогов научат выявлять деструктивное поведение учащихся
О курсах повышения квалификации учителей для выявления у детей признаков деструктивного поведения рассказал и. о. председателя комитета по образованию Андрей Ермаков в прямом эфире радио «7 НЕБО».
Гость студии отметил, что такие курсы помогут выявить возможные проблемы и избежать недопонимания. По его словам, важная часть образования - воспитательная.
Андрей Ермаков также призвал обращать внимание на активность детей в социальных сетях, так как «все деструктивные явления подкрепляются определённым курированием».
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