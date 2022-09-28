Андрей Ермаков стал гостем новой программы на радио «7 НЕБО»

15:12, 28 сентября 2022, ПАИ

28 сентября в 15:00 начался прямой эфир новой радиопрограммы «Полное собрание» с и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым.

После объявленной частичной мобилизации получают ли повестки мужчины-педагоги? Введены ли дополнительные меры безопасности после трагедии в Ижевске? Как определяют в школах и вузах, кому из детей можно посещать уроки физкультуры? Кто несет в данном случае ответственность - родители или педагоги?

Послушать новую программу можно на радио «7 НЕБО», видеотрансляция ведется в группе «7 НЕБО | 107,1 FM (Псков)» в соцсети «ВКонтакте».