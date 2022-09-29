Сбербанк запустит программы реструктуризаций кредитов компаний малого и микробизнеса

16:49, 29 сентября 2022, ПАИ

Сбербанк запустит программы реструктуризаций кредитов компаний малого и микробизнеса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

«Сбербанк принял решение о запуске собственной программы реструктуризаций кредитов компаний малого и микробизнеса. В случае мобилизации индивидуальных предпринимателей и собственников, доля участия которых в компании составляет более 50%, возможно получение отсрочки в погашении основного долга и процентов. Заявку на такую реструктуризацию можно подать в интернет-банке для предпринимателей СберБизнес», - прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.