Владыка Тихон приветственным словом открыл псковский проект «Формула семьи»

21:26, 29 сентября 2022, ПАИ

На открытии проекта «Формула семьи», которое прошло сегодня в Пскове, выступил с приветственным словом митрополит Псковский и Порховский Тихон. Он рассказал о важности проекта в современных реалиях, сообщает с места события корреспондент ПАИ.

«Конечно, универсальную формулу семьи вывести очень сложно. Но, с другой стороны, любой человек скажет вам: это любовь, терпение, снисходительность друг к другу и ещё несколько таких же вечных ценностей. А как этого достичь? Вот это необычайно сложно. И священники знают об этом, как никто другой. Более всего люди приходят и обращаются с проблемами, связанными с семейными кризисами. Сохранение семьи, преодоление непонимания – этому совсем не учат ни в школах, ни в институтах. Люди утратили навык передачи этих важнейших знаний из поколения в поколение. Поэтому мы решили начать такие беседы. А для диалога с вами мы пригласили самых интересных и самых опытных преподавателей», – произнёс владыка Тихон.

Список участвующих в проекте менторов впечатлает. Среди них – протоиерей, настоятель и председатель приходского совета храма Святого Александра Невского в Красном Селе г. Санкт-Петербурга Александр Дягилев, семейные психологи и психотерапевты, детские психологи, юрист по семейным вопросам, биолог, тренеры различных школ семейного развития.

Осенние занятия будут посвящены супружеским отношениям, зимой участники посвятят время изучению вопросов отношений родителей и ребёнка, весной слушатели курса изучат тему «Семья в современном мире».

Всего запланировано 35 занятий.

Каждую пятницу в течение всего учебного года в Доме причта в кремле будут проходить беседы с молодыми людьми, желающими вступить в брак, и с супругами, готовыми преобразить свои отношения. А по субботам будут проводиться интерактивные мероприятия – тренинги, игры, семинары по мотивам разбиравшейся темы.