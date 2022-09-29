Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Владыка Тихон приветственным словом открыл псковский проект «Формула семьи»

Владыка Тихон открыл «Формулу семьи» в Пскове. Фото ПАИ

На открытии проекта «Формула семьи», которое прошло сегодня в Пскове, выступил с приветственным словом митрополит Псковский и Порховский Тихон. Он рассказал о важности проекта в современных реалиях, сообщает с места события корреспондент ПАИ.

«Конечно, универсальную формулу семьи вывести очень сложно. Но, с другой стороны, любой человек скажет вам: это любовь, терпение, снисходительность друг к другу и ещё несколько таких же вечных ценностей. А как этого достичь? Вот это необычайно сложно. И священники знают об этом, как никто другой. Более всего люди приходят и обращаются с проблемами, связанными с семейными кризисами. Сохранение семьи, преодоление непонимания – этому совсем не учат ни в школах, ни в институтах. Люди утратили навык передачи этих важнейших знаний из поколения в поколение. Поэтому мы решили начать такие беседы. А для диалога с вами мы пригласили самых интересных и самых опытных преподавателей», – произнёс владыка Тихон.

Список участвующих в проекте менторов впечатлает. Среди них – протоиерей, настоятель и председатель приходского совета храма Святого Александра Невского в Красном Селе г. Санкт-Петербурга Александр Дягилев, семейные психологи и психотерапевты, детские психологи, юрист по семейным вопросам, биолог, тренеры различных школ семейного развития.

Осенние занятия будут посвящены супружеским отношениям, зимой участники посвятят время изучению вопросов отношений родителей и ребёнка, весной слушатели курса изучат тему «Семья в современном мире».

Всего запланировано 35 занятий.

Каждую пятницу в течение всего учебного года в Доме причта в кремле будут проходить беседы с молодыми людьми, желающими вступить в брак, и с супругами, готовыми преобразить свои отношения. А по субботам будут проводиться интерактивные мероприятия – тренинги, игры, семинары по мотивам разбиравшейся темы.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

29 сентября 2022

Владыка Тихон приветственным словом открыл псковский проект «Формула семьи»
29 сентября 2022

Администрация Великих Лук развенчала очередной фейк об эвакуации в городе
29 сентября 2022

В Пскове состоялось открытие проекта «Формула семьи»

29 сентября 2022

1000 звонков в день принимает псковская горячая линия 122
29 сентября 2022

«Жена плачет, но гордится, что я не трус», – опочанин высказался о мобилизации
29 сентября 2022

ФОТОФАКТ Передозировка мусора
29 сентября 2022

Псковских родителей научат социализации ребёнка в условиях развития информационных технологий
29 сентября 2022

Объявлены победители XI конкурса «Вместе в цифровое будущее»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...