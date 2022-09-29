Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Соцсфера

Модельную библиотеку открыли в Печорах

Модельная библиотека в Печорах. Фото: «Печорская правда»

Сегодня, 29 сентября, в Печорах была открыта модельная библиотека. На открытии присутствовали глава Печорского района Сергей Тарасик, его заместители Алла Монтаровская и Галина Кузьма, заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева, директор Псковской областной научной библиотеки Вера Павлова, отец Анатолий из Псковской епархии, а также представители местной общественности.

«Для Печорского района открытие модельной библиотеки, второй, кстати, в муниципалитете, – событие архиважное. Я хочу поблагодарить президента РФ Владимира Путина, министра культуры Ольгу Любимову, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за то, что помогают малым городам и районам в рамках национального проекта «Культура». Теперь у нас в районе появилась ещё одна точка притяжения, где люди могут реализовать свой потенциал с помощью современных технологий», – отметил Сергей Тарасик.

А Вера Алексеева зачитала поздравительный адрес от заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, в котором отмечалось, что «Печорская модельная библиотека стала одиннадцатой в регионе».

«Начало проекта было трудным. Но когда мне показали возможный результат, то, конечно, я был восхищён, мне это очень понравилось. Посмотрел в Пскове на лица людей, которые посещают модельную библиотеку в Пскове. Они радостные и одухотворённые. И пришло понимание, что подобные лица могут быть и у тех, кто посещает библиотеку в Печорах. Ни капли не жалею, не сомневаюсь, выбор сделан правильный, когда вступили в проект. Узнал, что наша библиотека одиннадцатая в регионе. А для меня это число символичное. И в волейбол играл под этим номером, и в приписном свидетельстве присутствует это число. Надеюсь, что всё будет работать отлично, приносить удовольствие людям. В общем, ощущения отличные. На такое дело не жаль ни денег, ни приложенных усилий. Было непросто, но мы выход нашли. И хочется, чтобы люди были здесь рады встрече с книгой», – сказал Сергей Тарасик.

Перед присутствующими выступила печорский краевед и общественник Надежда Баранова. Она поблагодарила всех причастных за появление в Печорах современного учреждения, в котором будут работать общества по интересам.

Отметим, что модельная библиотека в Печорах – это средоточие и книг, и современных технологий. Интерактивные доски, мультимедийное оборудование, а также техника, позволяющая читать людям с ограниченными возможностями, были приобретены в рамках нацпроекта «Культура» благодаря победе во всероссийском конкурсе. А ещё на средства, полученные в конкурсе, будет пополнен книжный фонд.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

29 сентября 2022

Модельную библиотеку открыли в Печорах
25 сентября 2022

Три улицы в Любятово заасфальтировали за выходные

25 сентября 2022

Свалки по всему берегу реки Великой обнаружила псковичка

25 сентября 2022

Юнармейцы Палкинского района заняли второе место на открытом чемпионате

24 сентября 2022

ФОТОФАКТ В Новоржевском доме культуры сделан ремонт лестничного пролёта
24 сентября 2022

Сергей Лавров: Все законы и доктрины РФ будут распространяться и на возможные новые территории

24 сентября 2022

Футбольный турнир памяти тренера Анатолия Семёнова прошёл в Пыталово
24 сентября 2022

Студенты Идрицкого колледжа побывали на экскурсии в Пушкинских Горах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...