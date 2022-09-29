Модельную библиотеку открыли в Печорах

21:45, 29 сентября 2022, ПАИ

Сегодня, 29 сентября, в Печорах была открыта модельная библиотека. На открытии присутствовали глава Печорского района Сергей Тарасик, его заместители Алла Монтаровская и Галина Кузьма, заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева, директор Псковской областной научной библиотеки Вера Павлова, отец Анатолий из Псковской епархии, а также представители местной общественности.

«Для Печорского района открытие модельной библиотеки, второй, кстати, в муниципалитете, – событие архиважное. Я хочу поблагодарить президента РФ Владимира Путина, министра культуры Ольгу Любимову, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за то, что помогают малым городам и районам в рамках национального проекта «Культура». Теперь у нас в районе появилась ещё одна точка притяжения, где люди могут реализовать свой потенциал с помощью современных технологий», – отметил Сергей Тарасик.

А Вера Алексеева зачитала поздравительный адрес от заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, в котором отмечалось, что «Печорская модельная библиотека стала одиннадцатой в регионе».

«Начало проекта было трудным. Но когда мне показали возможный результат, то, конечно, я был восхищён, мне это очень понравилось. Посмотрел в Пскове на лица людей, которые посещают модельную библиотеку в Пскове. Они радостные и одухотворённые. И пришло понимание, что подобные лица могут быть и у тех, кто посещает библиотеку в Печорах. Ни капли не жалею, не сомневаюсь, выбор сделан правильный, когда вступили в проект. Узнал, что наша библиотека одиннадцатая в регионе. А для меня это число символичное. И в волейбол играл под этим номером, и в приписном свидетельстве присутствует это число. Надеюсь, что всё будет работать отлично, приносить удовольствие людям. В общем, ощущения отличные. На такое дело не жаль ни денег, ни приложенных усилий. Было непросто, но мы выход нашли. И хочется, чтобы люди были здесь рады встрече с книгой», – сказал Сергей Тарасик.

Перед присутствующими выступила печорский краевед и общественник Надежда Баранова. Она поблагодарила всех причастных за появление в Печорах современного учреждения, в котором будут работать общества по интересам.

Отметим, что модельная библиотека в Печорах – это средоточие и книг, и современных технологий. Интерактивные доски, мультимедийное оборудование, а также техника, позволяющая читать людям с ограниченными возможностями, были приобретены в рамках нацпроекта «Культура» благодаря победе во всероссийском конкурсе. А ещё на средства, полученные в конкурсе, будет пополнен книжный фонд.

