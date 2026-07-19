Пенсии в августе повысят: кому положена прибавка и сколько можно получить

20:21, 19 июля 2026, ПАИ

С 1 августа 2026 года Социальный фонд России проведет ежегодный перерасчет ряда пенсионных выплат. В первую очередь изменения коснутся работающих пенсионеров, а также получателей накопительных пенсий и некоторых специальных доплат.

Работающим пенсионерам добавят до 470 рублей

Августовский перерасчет страховых пенсий пройдет для пенсионеров, которые официально трудились в 2025 году и за которых работодатели перечисляли страховые взносы.

Размер прибавки будет зависеть от: официальной заработной платы; количества заработанных пенсионных коэффициентов; периода работы.

В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля. При перерасчете учитывается не более трех коэффициентов, поэтому максимальная прибавка составит 470,28 рубля.

Подавать заявление для перерасчета не потребуется — Социальный фонд проведет его автоматически.

Работающими пенсионерами для этих целей считаются те, кто в 2025 году: работал по трудовому договору; выполнял работу по гражданско-правовому договору, если за него уплачивались страховые взносы; был индивидуальным предпринимателем (за исключением ИП на налоге на профессиональный доход).

Накопительные пенсии вырастут на 17,3%

С 1 августа также ежегодно пересчитываются накопительные пенсии. В 2026 году накопительные пенсии увеличат на 17,3%; срочные пенсионные выплаты — на 19,3%. Изменения связаны с результатами инвестирования пенсионных накоплений за предыдущий год. Заявление для перерасчета также не потребуется.

Пенсионерам старше 80 лет добавят почти 11 тысяч рублей

Если пенсионеру исполнилось 80 лет в июле 2026 года, уже в августе его страховая пенсия будет увеличена. Фиксированная выплата к пенсии удваивается, кроме того, назначается надбавка за уход. Общая прибавка составит 10 899,55 рубля, в том числе: удвоение фиксированной выплаты — 9 584,69 рубля; надбавка за уход — 1 314,86 рубля. Оформлять выплату через Социальный фонд не нужно. При этом повторно такая прибавка не назначается пенсионерам, которые уже получают аналогичную выплату как инвалиды I группы.

Какие еще выплаты могут измениться

В августе пенсия может увеличиться и по другим основаниям:

- При изменении группы инвалидности. Если после медико-социальной экспертизы установлена более тяжелая группа инвалидности, пенсия и ежемесячная денежная выплата пересчитываются автоматически.

- При появлении иждивенца.

Доплату могут получить пенсионеры, на содержании которых находятся: несовершеннолетние дети; студенты очной формы обучения до 23 лет; другие нетрудоспособные родственники.

Размер доплаты в 2026 году: один иждивенец — 3 194,90 рубля; два — 6 389,80 рубля; три и более — 9 584,70 рубля.

Для оформления этой выплаты необходимо обратиться в Социальный фонд.

- За подтвержденный северный стаж. Пенсионеры, которые после выхода на пенсию подтвердили стаж работы: 15 лет в районах Крайнего Севера; 20 лет в приравненных местностях, могут получить доплату: 4 792,35 рубля — за работу на Крайнем Севере; 2 875,41 рубля — за стаж в приравненных районах.

- За сельский стаж.

Доплата положена пенсионерам, которые:

проработали не менее 30 лет в сельском хозяйстве;

занимали должности из утвержденного перечня.

Размер надбавки — 2 396,17 рубля.

Летчикам и шахтерам пересчитают специальные доплаты

С 1 августа Социальный фонд проведет очередной перерасчет ежемесячных доплат для: членов летных экипажей гражданской авиации; работников угольной промышленности.

Размер выплаты определяется индивидуально и зависит от дополнительных страховых взносов работодателей. Поэтому сумма может как увеличиться, так и уменьшиться.

Кому не нужно подавать заявление

Автоматически перерасчет проведут для: работающих пенсионеров; получателей накопительных пенсий; получателей срочных пенсионных выплат; пенсионеров, которым исполнилось 80 лет; бывших летчиков гражданской авиации; работников угольной промышленности.

Заявление потребуется только в отдельных случаях — например, при оформлении доплаты за иждивенца, подтверждении северного или сельского стажа, если ранее такое право не было оформлено.