Пенсии в августе повысят: кому положена прибавка и сколько можно получить
С 1 августа 2026 года Социальный фонд России проведет ежегодный перерасчет ряда пенсионных выплат. В первую очередь изменения коснутся работающих пенсионеров, а также получателей накопительных пенсий и некоторых специальных доплат.
Работающим пенсионерам добавят до 470 рублей
Августовский перерасчет страховых пенсий пройдет для пенсионеров, которые официально трудились в 2025 году и за которых работодатели перечисляли страховые взносы.
Размер прибавки будет зависеть от: официальной заработной платы; количества заработанных пенсионных коэффициентов; периода работы.
В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля. При перерасчете учитывается не более трех коэффициентов, поэтому максимальная прибавка составит 470,28 рубля.
Подавать заявление для перерасчета не потребуется — Социальный фонд проведет его автоматически.
Работающими пенсионерами для этих целей считаются те, кто в 2025 году: работал по трудовому договору; выполнял работу по гражданско-правовому договору, если за него уплачивались страховые взносы; был индивидуальным предпринимателем (за исключением ИП на налоге на профессиональный доход).
Накопительные пенсии вырастут на 17,3%
С 1 августа также ежегодно пересчитываются накопительные пенсии. В 2026 году накопительные пенсии увеличат на 17,3%; срочные пенсионные выплаты — на 19,3%. Изменения связаны с результатами инвестирования пенсионных накоплений за предыдущий год. Заявление для перерасчета также не потребуется.
Пенсионерам старше 80 лет добавят почти 11 тысяч рублей
Если пенсионеру исполнилось 80 лет в июле 2026 года, уже в августе его страховая пенсия будет увеличена. Фиксированная выплата к пенсии удваивается, кроме того, назначается надбавка за уход. Общая прибавка составит 10 899,55 рубля, в том числе: удвоение фиксированной выплаты — 9 584,69 рубля; надбавка за уход — 1 314,86 рубля. Оформлять выплату через Социальный фонд не нужно. При этом повторно такая прибавка не назначается пенсионерам, которые уже получают аналогичную выплату как инвалиды I группы.
Какие еще выплаты могут измениться
В августе пенсия может увеличиться и по другим основаниям:
- При изменении группы инвалидности. Если после медико-социальной экспертизы установлена более тяжелая группа инвалидности, пенсия и ежемесячная денежная выплата пересчитываются автоматически.
- При появлении иждивенца.
Доплату могут получить пенсионеры, на содержании которых находятся: несовершеннолетние дети; студенты очной формы обучения до 23 лет; другие нетрудоспособные родственники.
Размер доплаты в 2026 году: один иждивенец — 3 194,90 рубля; два — 6 389,80 рубля; три и более — 9 584,70 рубля.
Для оформления этой выплаты необходимо обратиться в Социальный фонд.
- За подтвержденный северный стаж. Пенсионеры, которые после выхода на пенсию подтвердили стаж работы: 15 лет в районах Крайнего Севера; 20 лет в приравненных местностях, могут получить доплату: 4 792,35 рубля — за работу на Крайнем Севере; 2 875,41 рубля — за стаж в приравненных районах.
- За сельский стаж.
Доплата положена пенсионерам, которые:
проработали не менее 30 лет в сельском хозяйстве;
занимали должности из утвержденного перечня.
Размер надбавки — 2 396,17 рубля.
Летчикам и шахтерам пересчитают специальные доплаты
С 1 августа Социальный фонд проведет очередной перерасчет ежемесячных доплат для: членов летных экипажей гражданской авиации; работников угольной промышленности.
Размер выплаты определяется индивидуально и зависит от дополнительных страховых взносов работодателей. Поэтому сумма может как увеличиться, так и уменьшиться.
Кому не нужно подавать заявление
Автоматически перерасчет проведут для: работающих пенсионеров; получателей накопительных пенсий; получателей срочных пенсионных выплат; пенсионеров, которым исполнилось 80 лет; бывших летчиков гражданской авиации; работников угольной промышленности.
Заявление потребуется только в отдельных случаях — например, при оформлении доплаты за иждивенца, подтверждении северного или сельского стажа, если ранее такое право не было оформлено.
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