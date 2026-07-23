Более 1300 семей в Псковской области улучшили жилищные условия с помощью маткапитала в 2026 году

11:11, 23 июля 2026, ПАИ

Более 1 300 семей из Псковской области в 2026 году улучшили свои жилищные условия с помощью средств материнского капитала. Программа реализуется Социальным фондом России в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили ПАИ в региональном отделении СФР.

С 2025 года материнский капитал можно использовать на строительство жилого дома по договору подряда с использованием счёта эскроу. Это делает покупку жилья более безопасной, отметили в СФР. При расторжении договора о счёте эскроу банк обязан вернуть Социальному фонду средства маткапитала, направленные на строительство. Владелец сертификата затем сможет вновь использовать эти средства.

Средства материнского капитала можно направить на покупку квартиры или дома, внесение первоначального взноса или погашение ипотеки, строительство или реконструкцию дома, а также на реконструкцию таунхауса.

Сертификат на материнский капитал является электронным. Подать заявление можно на портале «Госуслуги», в МФЦ или клиентской службе Социального фонда.