Названа новая столица Запорожской области после вхождения в состав РФ

10:22, 30 сентября 2022, ПАИ

Столицей Запорожской области после вхождения региона в состав РФ будет Мелитополь, к Запорожью этот статус перейдет только после освобождения. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Пока не освободим Запорожье, областной столицей будет Мелитополь, потом, после освобождения, столицей станет Запорожье», - заявил он, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указы о независимости Запорожской и Херсонской областей.