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Политика

Названа новая столица Запорожской области после вхождения в состав РФ

Столицей Запорожской области после вхождения региона в состав РФ будет Мелитополь, к Запорожью этот статус перейдет только после освобождения. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Пока не освободим Запорожье, областной столицей будет Мелитополь, потом, после освобождения, столицей станет Запорожье», - заявил он, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указы о независимости Запорожской и Херсонской областей.

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