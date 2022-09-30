Владимир Путин подписал указы о независимости Запорожской и Херсонской областей

00:38, 30 сентября 2022, ПАИ

Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областей, говорится в указах президента РФ Владимира Путина, опубликованных в пятницу на официальном портале правовой информации. Об этом сообщил ТАСС.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября включительно. В Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетене звучал следующим образом: «Вы за то, чтобы область вышла из состава Украины, создав независимое государство, и вошла в состав Российской Федерации?»

Ранее Путин сообщил, что Москва поддержит решение, которое будет принято на этих референдумах.