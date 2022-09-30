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Детский омбудсмен: Возможностей помочь детям Донбасса стало больше

Россия помогала детям Донбасса, так как чужих детей не бывает. Но сейчас для этого стало больше возможностей, а с присоединением этого региона к России стало больше детей, которые нуждаются в особой защите, заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Об этом пишет «Российская газета».

«Еще совсем недавно, когда мы с подростками из ДНР разговаривали на смене «Послезавтра», они мечтали, чтобы Донбасс вошел в состав России и спрашивали меня, когда же это случится, – написала детский омбудсмен в своем Telegram-канале. – И вот этот день настал. Испытываю волнение и невероятную ответственность. У нас стало больше детей, которые нуждаются в особой заботе».

Отметив, что Россия и раньше помогала детям на Донбассе, но теперь это часть России, и для помощи детям стало куда больше возможностей.

«Дети ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – теперь россияне», – сказала Львова-Белова.

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