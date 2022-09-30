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Росприроднадзор потребовал от пушкиногорского предприятия возмещения экологического вреда

Росприроднадзор выявил предприятие, загрязняющее реку Великую. Фото: Росприроднадзор

В Псковской области организация «Комбинат коммунальных услуг» сбрасывала неочищенные сточные воды в ручей, откуда они попадали в реку Великая. Кроме того, предприятие организовало незаконную свалку. Нарушения выявили специалисты Росприроднадзора в ходе плановой проверки, сообщает национальное информационное агентство «Экология».

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора направило в адрес муниципального предприятия Пушкиногорского района Псковской области «Комбинат коммунальных услуг» претензионное письмо о возмещении вреда, причиненного сбросом недостаточно очищенных стоков, ручью без названия бассейна реки Великая на сумму более 9 млн рублей, сообщили ПАИ в надзорном ведомстве.

Компания допустила сброс сточных вод с превышением концентраций по ряду показателей, среди которых БПК5, взвешенные вещества, нефтепродукты, аммоний-ион, фосфаты по фосфоу, АПАВ, сульфаты. Экспертной лабораторией ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» зафиксировано негативное влияние стоков на водный объект. На основании полученных данных управлением в соответствии с действующей методикой произведен расчет вреда.

В случае отказа от добровольного возмещения денежные средства будут взыскиваться в судебном порядке.

Подчеркнем, нарушение было выявлено в рамках плановой проверки предприятия, проведенной в 2021 году. В деятельности компании, отвечающей за отведение сточных вод и эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов в Пушкиногорском районе, были выявлены многочисленные нарушения. Юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 1 млн 46 тысяч рублей.

Также государственные инспекторы рассчитали вред, причинённый почвам несанкционированным размещением отходов, на сумму 1 млн 215 тыс рублей. Иск Управления в Арбитражном суде Псковской области удовлетворён в полном объёме.

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