Фельдшер психиатрической бригады скорой помощи из Порхова получил штраф за взятку

14:41, 29 ноября 2026, ПАИ

Прокуратура Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего уроженца Порхова, обвиняемого в преступлении по части 1 статьи 290 УК РФ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Согласно материалов уголовного дела, мужчина работал фельдшером психиатрической бригады скорой медпомощи. В декабре 2025 года поступил вызов о необходимости оказания медицинской помощи психиатрического характера гражданину, в связи с чем, осужденный выехал в составе бригады по адресу.

В ходе общения с супругой пациента у фельдшера возник умысел на получение от нее денег за принятие им решения о направлении на госпитализацию и организацию перевозки пациента, имеющего признаки психического расстройства, в медицинскую организацию, то есть за совершение действий, входящих в его служебные полномочия как должностного лица.

С целью незаконного обогащения мужчина получил от супруги пациента взятку в размере 20 000 руб.

Уроженец Порхова признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в сфере медицинской деятельности сроком на три года.

Приговор суда вступил в законную силу.