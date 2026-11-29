Косуля спровоцировала массовое ДТП на трассе Остров - Псков
Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей произошло на трассе за Островом в направлении Пскова. Причиной аварии стала косуля, которая выбежала на проезжую часть, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В ДТП попали автомобили Honda, Renault Logan, Ford и Hyundai Creta. Животное погибло.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства аварии выясняются.