Косуля спровоцировала массовое ДТП на трассе Остров - Псков

20:20, 29 ноября 2026, ПАИ

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей произошло на трассе за Островом в направлении Пскова. Причиной аварии стала косуля, которая выбежала на проезжую часть, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В ДТП попали автомобили Honda, Renault Logan, Ford и Hyundai Creta. Животное погибло.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

















На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства аварии выясняются.