ФОТОФАКТ Бардак на Коммунальной
Гора мусора у подъезда на Коммунальной вызвала возмущение псковичей. Фотография размещена в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».
«Тяжело убрать свой же бардак?» - задался вопросом автор снимка.
«Вот найти, кто раскидал, и дать штраф, а потом дворники виноваты», - отметила участница сообщества. «Свиньям тяжело, у них ведь копытца», - прокомментировал другой подписчик.
Местные жители отмечают, что от мусора уже идёт неприятный запах.
Ранее сообщалось о ещё одном бардаке у аптеки на Коммунальной.
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