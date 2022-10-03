ФОТОФАКТ Бардак на Коммунальной

10:33, 03 октября 2022, ПАИ

Гора мусора у подъезда на Коммунальной вызвала возмущение псковичей. Фотография размещена в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Тяжело убрать свой же бардак?» - задался вопросом автор снимка.

«Вот найти, кто раскидал, и дать штраф, а потом дворники виноваты», - отметила участница сообщества. «Свиньям тяжело, у них ведь копытца», - прокомментировал другой подписчик.

Местные жители отмечают, что от мусора уже идёт неприятный запах.

Ранее сообщалось о ещё одном бардаке у аптеки на Коммунальной.