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Общество

ФОТОФАКТ Передозировка мусора

Фото: группа «Инцидент Псков»

Фотографиями переполненной урны у аптеки в Пскове и лежащего рядом мусора поделилась подписчица группы «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Инцидент Псков»

«Я понимаю, сейчас многим не до этого. Но разве приятно лицезреть это, когда нужно зайти в аптеку, вроде бы, не на свалку. Уважаемая администрация, где дворник данного участка?!» - высказалась псковичка. Женщина отметила, что такой беспорядок она увидела на улице Коммунальной.

«А люди сами не видят, куда они бросают. Ну, и свиньи», - заметила подписчица в комментариях.

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