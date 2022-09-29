ФОТОФАКТ Передозировка мусора

18:18, 29 сентября 2022, ПАИ

Фотографиями переполненной урны у аптеки в Пскове и лежащего рядом мусора поделилась подписчица группы «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Я понимаю, сейчас многим не до этого. Но разве приятно лицезреть это, когда нужно зайти в аптеку, вроде бы, не на свалку. Уважаемая администрация, где дворник данного участка?!» - высказалась псковичка. Женщина отметила, что такой беспорядок она увидела на улице Коммунальной.

«А люди сами не видят, куда они бросают. Ну, и свиньи», - заметила подписчица в комментариях.