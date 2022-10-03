Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав России новых регионов

14:46, 03 октября 2022, ПАИ

Госдума единогласно ратифицировала договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщают СМИ.

«Решение принято единогласно. В Российской Федерации — 89 субъектов. Мы вместе. Вхождение Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации — единственная возможность спасти жизни миллионов людей от преступного киевского режима. Прекратить обстрелы мирного населения, стариков, женщин, детей. Защитить право на родной язык, культуру, историю, свою веру», - прокомментировал в своем Telegram-канале председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.

Ранее президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении в состав России.