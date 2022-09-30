Четыре новых региона появилось в составе России
Президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении в состав России.
В ходе выступления по итогам референдумов президент России Владимир Путин рассказал о планах по восстановлению присоединенных территорий. По словам президента, будет отстроено всё то, что было уничтожено во время боевых действий. «Восстановим и будем развивать промышленные предприятия, заводы, инфраструктуру, системы социального, пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования», - сказал Путин, передает РИА Новости.
Также глава государства заверил, что Россия будет обеспечивать безопасность Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.
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