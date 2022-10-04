Досрочно прекращены полномочия главы Пушкиногорского района
Собрание депутатов Пушкиногорского района досрочно прекратило полномочия главы Пушкиногорского района Александра Баранова. Решение принято на заседании 4 октября в связи с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда.
Решение вступило в силу с момента его принятия. Его опубликуют в газете «Пушкинский край» и разместят на официальном сайте администрации Пушкиногорского района.
Напомним, Псковский областной суд оставил в силе приговор в отношении Александра Баранова, признанного Пушкиногорским районным судом виновным в превышении должностных полномочий.
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Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Пушкиногорского района рассмотрят 4 октября
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