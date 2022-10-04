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Политика

Досрочно прекращены полномочия главы Пушкиногорского района

Собрание депутатов Пушкиногорского района досрочно прекратило полномочия главы Пушкиногорского района Александра Баранова. Решение принято на заседании 4 октября в связи с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда.

Решение вступило в силу с момента его принятия. Его опубликуют в газете «Пушкинский край» и разместят на официальном сайте администрации Пушкиногорского района.

Напомним, Псковский областной суд оставил в силе приговор в отношении Александра Баранова, признанного Пушкиногорским районным судом виновным в превышении должностных полномочий. 

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