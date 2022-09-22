Суд отклонил апелляцию главы Пушкиногорского района по делу о превышении полномочий

13:25, 22 сентября 2022, ПАИ

Псковский областной суд оставил в силе приговор в отношении главы Пушкиногорского района Александра Баранова, признанного Пушкиногорским районным судом виновным в превышении должностных полномочий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, уголовное дело станет поводом для отстранения чиновника от должности.

Ранее Пушкиногорский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении главы муниципалитета, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).