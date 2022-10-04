Определена дата досрочных выборов главы Пушкиногорского района

10:32, 04 октября 2022, ПАИ

Определена дата досрочных выборов главы Пушкиногорского района. 4 октября на сессии Собрания депутатов муниципалитета принято решение об организации выборов 25 декабря 2022 года.

Решение направят в Территориальную избирательную комиссию Пушкиногорского района. Выборы проведут раньше в связи с досрочным прекращением полномочий главы района Александра Баранова.

Временно исполнять обязанности главы Пушкиногорского района будет Алексей Яковлев, замглавы администрации района, председатель комитета по имуществу, земельным отношениям и сельскому хозяйству администрации района.