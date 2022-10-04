«Убираем город!»: Борис Елкин выложил фотоотчёт об осенней уборке Пскова
Глава администрации города Борис Елкин выложил фото и видеоотчёт об осенней уборке Пскова в своём Telegram-канале. Снимки он сопроводил подписью «Убираем город!».
Ранее Борис Елкин приглашал псковичей принять участие в субботниках. Заявки на уборку территорий можно подать в управление городского хозяйства по телефону 29-15-12. Необходимый инвентарь предоставят.
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