Борис Елкин пригласил псковичей на осенние субботники

12:22, 28 сентября 2022, ПАИ

Традиционный осенний месяц чистоты пройдет в Пскове с 5 октября по 5 ноября. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Он проводится ежегодно, чтобы подготовить город к зиме. Основная часть города охвачена режимной уборкой. Подрядные организации постоянно убирают дороги и тротуары вдоль них, парки и скверы. Управляющие компании следят за состоянием дворов. Месяц чистоты призван навести порядок на участках, которые находятся на стыке таких территорий и не относятся ни к паркам, ни к дорогам, ни к МКД, ни к частной собственности», - говорится в сообщении.

Борис Елкин пригласил все организации и предприятия, а также горожан принять посильное участие в субботниках. Заявки на уборку территорий можно подать в управление городского хозяйства по телефону 29-15-12. Необходимый инвентарь предоставят.

«Сделаем вместе наш город чище и красивее!» - подытожил глава администрации города.