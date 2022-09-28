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Общество

Борис Елкин пригласил псковичей на осенние субботники

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Традиционный осенний месяц чистоты пройдет в Пскове с 5 октября по 5 ноября. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Он проводится ежегодно, чтобы подготовить город к зиме. Основная часть города охвачена режимной уборкой. Подрядные организации постоянно убирают дороги и тротуары вдоль них, парки и скверы. Управляющие компании следят за состоянием дворов. Месяц чистоты призван навести порядок на участках, которые находятся на стыке таких территорий и не относятся ни к паркам, ни к дорогам, ни к МКД, ни к частной собственности», - говорится в сообщении.

Борис Елкин пригласил все организации и предприятия, а также горожан принять посильное участие в субботниках. Заявки на уборку территорий можно подать в управление городского хозяйства по телефону 29-15-12. Необходимый инвентарь предоставят.

«Сделаем вместе наш город чище и красивее!» - подытожил глава администрации города.

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