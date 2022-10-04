Ожидающие на границе с Латвией игнорируют часть удобств
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Фото: Фото: корреспондент газеты «Наша жизнь»
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Фото: Фото: корреспондент газеты «Наша жизнь»
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Фото: Фото: корреспондент газеты «Наша жизнь»
На пропускном пограничном пункте «Лудонка» Пыталовского района некоторые из благ цивилизации, предоставленные ожидающим, оказались невостребованными. Об этом Псковскому агентству информации сообщила корреспондент газеты «Наша жизнь».
В частности, речь идёт об установленной палатке на 70 человек, которая чаще всего остаётся пустующей. Люди продолжают стоять у шлагбаума, аргументируя тем, что опасаются пропустить свою очередь.
Кроме того, на территории КПП установлены мусорные контейнеры. Однако и контейнеры остаются пустыми. Уезжающие предпочитают оставлять мусор на дороге рядом с контейнером.
«Вот так везде, контейнеров много, они полупустые, мусор рядом сваливают», - подчеркнула корреспондент комментируя фотогрфии с границы.
Глава Пыталовского района Вера Кондратьева побывала сегодгя на пропускных пунктах, обсудила вопрос размещения палатки от МЧС с тепловой пушкой.
Ранее сообщалось, что на автомобильном пункте пропуска «Лудонка» смена перевыполняет план и вместо 300 человек в сутки оформляет 800 – 900.
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ВИДЕО Контрольно-пропускные пограничные пункты Псковской области обустраивают для ожидающих