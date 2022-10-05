Голосование на выборах главы Пушкиногорского района будет двухдневным
Голосование на досрочных выборах главы Пушкиногорского района будет проходить два дня: 24 и 25 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал Избирательной комиссии Псковской области.
Принято постановление о проведении голосования на досрочных выборах.
Также рассмотрены восемь кадровых вопросов, связанных с назначением новых членов ТИК. В состав территориальной избирательной комиссии города Пскова назначена Влада Кузьмина, в комиссию Гдовского района – Елена Иванова, в состав ТИК Палкинского района вошел Эдуард Козлов.
«Назначения произошли в связи с образованием вакантных мест в составах комиссий, предшествующие члены выбыли по разным причинам», - отмечается в сообщении.
Кроме того, принят порядок аккредитации представителей СМИ для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определения результатов выборов, назначенных на иной, чем второе воскресенье сентября день, добавили в облизбиркоме.