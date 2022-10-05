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Политика

Голосование на выборах главы Пушкиногорского района будет двухдневным

Голосование на досрочных выборах главы Пушкиногорского района будет проходить два дня: 24 и 25 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал Избирательной комиссии Псковской области.

Принято постановление о проведении голосования на досрочных выборах.

Также рассмотрены восемь кадровых вопросов, связанных с назначением новых членов ТИК. В состав территориальной избирательной комиссии города Пскова назначена Влада Кузьмина, в комиссию Гдовского района – Елена Иванова, в состав ТИК Палкинского района вошел Эдуард Козлов. 

«Назначения произошли в связи с образованием вакантных мест в составах комиссий, предшествующие члены выбыли по разным причинам», - отмечается в сообщении.

Кроме того, принят порядок аккредитации представителей СМИ для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определения результатов выборов, назначенных на иной, чем второе воскресенье сентября день, добавили в облизбиркоме.

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