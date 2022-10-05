Путин подписал приказ об отсрочке для отдельных категорий обучающихся
Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для определенных категорий учащихся, сообщает «Российская газета».
Из приказа следует, что в рамках частичной мобилизации не будут призываться студенты негосударственных сузов с государственной аккредитацией, студенты, обучающиеся в вечернее время, аспиранты, слушатели духовных учреждений.
Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.
В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.
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