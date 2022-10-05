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Общество

Путин подписал приказ об отсрочке для отдельных категорий обучающихся

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для определенных категорий учащихся, сообщает «Российская газета».

Из приказа следует, что в рамках частичной мобилизации не будут призываться студенты негосударственных сузов с государственной аккредитацией, студенты, обучающиеся в вечернее время, аспиранты, слушатели духовных учреждений.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.

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