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Псковская область выполнила план по мобилизации на 70%

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на особый контроль вопросы материального обеспечения мобилизованных. Фото: пресс-служба Правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 3 октября, провел заседание Псковской областной комиссии по мобилизации, сообщает пресс-служба Правительства Псковской области.

На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры. На сегодняшний день план по мобилизации выполнен на 70%.

Вопросы материального обеспечения мобилизованных – на особом контроле.

Отдельно губернатор остановился на необходимости безусловного исполнения задачи по призыву без ущерба для экономики Псковской области.

«Крайне важно сейчас организовать процесс мобилизации так, чтобы он не сказался пагубно на экономике региона. Принципиально, чтобы не призывали людей узких специальностей и очень взвешенно подходили к мобилизации граждан с предприятий, так как это может привести к нарушениям производственных циклов», – подчеркнул Михаил Ведерников. Речь, в частности, идет о предприятиях агропромышленного комплекса, в том числе специализирующихся на сельхозпереработке, а также иных производствах сектора продовольственной безопасности.

Добавим, что в перечень организаций, обслуживающих оборонно-промышленный комплекс России, вошли порядка 20 предприятий региона. Их работники автоматически получают отсрочку от призыва.

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