Посольство России осудило очередной акт государственного вандализма Эстонии

21:41, 06 октября 2022, ПАИ

Сегодня с мемориала на Маарьямяэ демонтировали таблички с указанием частей Советской армии, освободивших Таллин от немецко-фашистских захватчиков, сообщает Telegram-канал «Миссия в Таллине».

«Прискорбно видеть, как государство, причисляющее себя к так называемому цивилизованному миру, ведет позорную войну с погибшими воинами, которые не могут оказать сопротивления», – пишут российские дипломаты.

Российская дипмиссия выразила уверенность, что вычеркнуть из памяти подвиг героев-освободителей в Эстонии не удастся.

«Человечество знает, кто внес решающий вклад в разгром гитлеризма и подарил народам Европы мирное небо над головой. История расставит все по своим местам», – говорится в заявлении посольства.