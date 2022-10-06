Посольство России осудило очередной акт государственного вандализма Эстонии
Сегодня с мемориала на Маарьямяэ демонтировали таблички с указанием частей Советской армии, освободивших Таллин от немецко-фашистских захватчиков, сообщает Telegram-канал «Миссия в Таллине».
«Прискорбно видеть, как государство, причисляющее себя к так называемому цивилизованному миру, ведет позорную войну с погибшими воинами, которые не могут оказать сопротивления», – пишут российские дипломаты.
Российская дипмиссия выразила уверенность, что вычеркнуть из памяти подвиг героев-освободителей в Эстонии не удастся.
«Человечество знает, кто внес решающий вклад в разгром гитлеризма и подарил народам Европы мирное небо над головой. История расставит все по своим местам», – говорится в заявлении посольства.
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