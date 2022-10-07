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Политика

Главой Великих Лук переизбран Николай Козловский

Главой Великих Лук избран Николай Козловский. Решение принято единогласно на первой сессии Великолукской городской Думы нового созыва. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости»

Выступая перед новым составом гордумы, Николай Козловский рассказал о проектах, реализованных в Великих Луках за последние 5 лет и обозначил планы на перспективу. «Уважаемые депутаты! Я, как кандидат на должность главы города Великие Луки, в случае вашей поддержки и избрания на должность главы города готов приложить весь свой опыт, знания, энергию для дальнейшего развития нашего города воинской славы Великие Луки», — отметил Николай Козловский.

Кандидатуру действующего главы города в своих выступлениях с мест поддержали депутаты Николай Андросович, Елена Чернозубова, Ирина Соловьева, Евгений Шумайлов и другие.

Путём тайного голосования депутаты избрали главу города. Для этого была сформирована специальная счетная комиссия из числа парламентариев седьмого созыва.

После утверждения итогов голосования Николай Козловский принес присягу. «Выражаю искреннюю благодарность за оказанное мне доверие», - обратился он к депутатам.

Напомним, что выборы депутатов Великолукской городской Думы проходили с 9 по 11 сентября 2022 года. В городе было открыто 43 избирательных участка. В итоге избраны 14 депутатов по одномандатным округам и 11 - по партийным спискам.

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