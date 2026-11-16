Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

МИД РФ проверит информацию о планах Эстонии закрыть все погранпереходы

Россия проверит информацию о намерении Эстонии закрыть все погранпереходы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что если это окажется правдой, то станет очередным приступом агрессивной и безудержной русофобии.

Фото: ПАИ

«Проверим всё это на достоверность», – заверила дипломат.

Ранее министр иностранных дел Эстонии заявил, что Таллин закроет все погранпереходы на российско-эстонской границе с 1 декабря.

На границе России и Эстонии сейчас работают три международных пограничных перехода: один работает только для пешеходов – Нарва – Ивангород. Два пропускают как автомобили, так и пешеходов: это Койдула – Куничина Гора и Лухамаа – Шумилкино.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

16 ноября 2026

МИД РФ проверит информацию о планах Эстонии закрыть все погранпереходы
13 ноября 2026

Елена Синёва: Поддерживаю практику целевых договоров в сфере образования
13 ноября 2026

Делегация Псковской области приняла участие во Всероссийском конгрессе наблюдателей
13 ноября 2026

Путин предупредил о последствиях размещения иностранных войск на Украине
12 ноября 2026

Более 70% жителей Псковской области доверяют облизбиркому – опрос
11 ноября 2026

ЦИК России предложила кандидатуры для избиркома Псковской области
10 ноября 2026

Председатель Законодательного Собрания Борис Елкин стал гостем радио «Серебряный дождь». Главное
10 ноября 2026

Борис Елкин призвал депутатов не давать избирателям невыполнимых обещаний

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...