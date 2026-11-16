МИД РФ проверит информацию о планах Эстонии закрыть все погранпереходы

10:00, 16 ноября 2026, ПАИ

Россия проверит информацию о намерении Эстонии закрыть все погранпереходы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что если это окажется правдой, то станет очередным приступом агрессивной и безудержной русофобии.

«Проверим всё это на достоверность», – заверила дипломат.

Ранее министр иностранных дел Эстонии заявил, что Таллин закроет все погранпереходы на российско-эстонской границе с 1 декабря.

На границе России и Эстонии сейчас работают три международных пограничных перехода: один работает только для пешеходов – Нарва – Ивангород. Два пропускают как автомобили, так и пешеходов: это Койдула – Куничина Гора и Лухамаа – Шумилкино.