Откуда в городе появилась лиса, выяснили псковичи

16:03, 09 октября 2022, ПАИ

Откуда в Псков пришла лиса, рассказал псковичам директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов. Видео с камер наблюдения он разместил в группе «Микрорайон «Родина» - Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».

Последний раз лису видели 6 октября в Пскове. Ранее она была замечена в псковском Дендропарке.