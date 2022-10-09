Откуда в городе появилась лиса, выяснили псковичи
Откуда в Псков пришла лиса, рассказал псковичам директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов. Видео с камер наблюдения он разместил в группе «Микрорайон «Родина» - Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».
Последний раз лису видели 6 октября в Пскове. Ранее она была замечена в псковском Дендропарке.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
09 октября 2022
Проезд по Крымскому мосту будет запрещен для грузовых автомобилей