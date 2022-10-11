В Струго-Красненском районе повторно в этом году зацвела ветреница дубравная
Природа не перестает удивлять жителей Псковской области. В Струго-Красненском районе снова зацвели анемоны. Второй раз в году.
«Хотите верьте, хотите нет, а зацвели анемоны, точнее, ветреница дубравная. Снимок сделан 9 октября 2022 года у лесной тропинки недалеко от деревни Соседно Новосельской волости. Сама удивилась, когда увидела. Правда, нашли только два цветочка. Третий пока не зацвёл. Только бутон. Вот такие чудеса», – подписала снимки читательница газеты «Струги» Юлия Васильева.
Руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова ранее сообщала, что погода на этой неделе в регионе ожидается тёплой.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
11 октября 2022
Псковичей попросили рассказать о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны