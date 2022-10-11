В Струго-Красненском районе повторно в этом году зацвела ветреница дубравная

19:39, 11 октября 2022, ПАИ

Природа не перестает удивлять жителей Псковской области. В Струго-Красненском районе снова зацвели анемоны. Второй раз в году.

«Хотите верьте, хотите нет, а зацвели анемоны, точнее, ветреница дубравная. Снимок сделан 9 октября 2022 года у лесной тропинки недалеко от деревни Соседно Новосельской волости. Сама удивилась, когда увидела. Правда, нашли только два цветочка. Третий пока не зацвёл. Только бутон. Вот такие чудеса», – подписала снимки читательница газеты «Струги» Юлия Васильева.

Руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова ранее сообщала, что погода на этой неделе в регионе ожидается тёплой.