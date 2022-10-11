Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Струго-Красненском районе повторно в этом году зацвела ветреница дубравная

Два белых цветка нашла жительница Струго-Красненского района. Фото: Вконтакте

Природа не перестает удивлять жителей Псковской области. В Струго-Красненском районе снова зацвели анемоны. Второй раз в году.

«Хотите верьте, хотите нет, а зацвели анемоны, точнее, ветреница дубравная. Снимок сделан 9 октября 2022 года у лесной тропинки недалеко от деревни Соседно Новосельской волости. Сама удивилась, когда увидела. Правда, нашли только два цветочка. Третий пока не зацвёл. Только бутон. Вот такие чудеса», – подписала снимки  читательница газеты «Струги» Юлия Васильева.

Руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова ранее сообщала, что погода на этой неделе в регионе ожидается тёплой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 октября 2022

Псковичей попросили рассказать о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны
11 октября 2022

В Пыталовском районе юные журналисты постигают секреты профессии
11 октября 2022

На перекрёстке улиц Толстого и Кузнецкой установили светодиодные катафоты
11 октября 2022

В Струго-Красненском районе повторно в этом году зацвела ветреница дубравная
11 октября 2022

Псковский ветеран: Когда беда входит в дом, русские объединяются
11 октября 2022

Специалисты дали советы, как подготовить дачу к зиме

11 октября 2022

Об ускоренной помощи семьям мобилизованных псковичей рассказал эксперт
11 октября 2022

Об учрежденном в память спасения Александра II училище рассказали псковичам

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...