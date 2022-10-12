Работы по устранению утечки воды в центре Печор продолжаются

22:01, 12 октября 2022, ПАИ

Сотрудники муниципального предприятия «Печорские тепловые сети» устраняют утечку воды на улице Гагарина в районном центре. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Печорская правда».

«Сложность заключается в том, что сложно определить точное место, откуда утекает вода. Но мы уже выяснили, где место аварии», – прокомментировал генеральный директор муниципального предприятия «Печорские тепловые сети» Николай Козлов.

Отметим, что при выполнении земляных работ под несколькими слоями асфальта, а также брусчатки был обнаружен магистральный колодец водоснабжения. Стены его кирпичные, а крышка, которой от был прикрыт на глубине примерно двадцать сантиметров, датирована 1990 годом.

Также предупреждаем жителей центральной части Печор, что 13 октября с 9:00, возможно, будет повторно отключена подача воды. Запаситесь ресурсом заранее!

Работы сложные, поэтому муниципальное предприятие «Печорские тепловые сети» просит местных жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. В ликвидации утечки используют спецтехнику, в том числе аппарат для разрезания твёрдых поверхностей. Также привлечены трактор, самосвал и машины-бочки.