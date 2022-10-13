Правительство дало положительный отзыв на проект об ЛГБТ-пропаганде

11:15, 13 октября 2022, ПАИ

Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Об этом сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Парламентарий также уточнил, что представит инициативу 17 октября на слушаниях в Госдуме, пишет РИА Новости.

«Теперь уже официально: получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны. В пакете с подготовленным нами законом о запрете ЛГБТ-пропаганды представим эти инициативы в понедельник на слушаниях в ГД», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

