На день открытых дверей в онкодиспансер записались более 150 псковичей

13:12, 13 октября 2022, ПАИ

Более 150 человек записались на день открытых дверей, который пройдёт в псковском онкодиспансере 14 октября с 9:00 до 13:00. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил главврач медучреждения Александр Юров.

Пациентов примут шесть онкологов. Причем осмотрят всех желающих, а не только тех, кто успел записаться. Медик посоветовал псковичам приходить после 11:00, чтобы не создавать очередей.

Пришедшим осмотрят кожный покров. При подозрении на злокачественное новообразование возьмут соскоб и в течение часа сообщат результат.