О частых радиационных туманах осенью рассказала псковский синоптик

17:01, 13 октября 2022, ПАИ

Частые туманы осенью - это обычное явление, сказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Это радиационные туманы, они связаны с тем, что ночные температуры низкие. То есть происходит конденсация водяного пара и образовывается туман. Это нормально для любого времени года, особенно осенью эти туманы характерны. Ничего страшного нет, всё в порядке», - пояснила синоптик.

Ранее сообщалось, что туман с видимостью 500 метров и менее ожидается в Псковской области утром 14 октября. Такое атмосферное явление наблюдалось в регионе и накануне.