ФСБ объяснила, почему в машине на Крымском мосту не увидели взрывчатку при досмотре

00:41, 14 октября 2022, ПАИ

В ФСБ заявили, что организатором взрыва на Крымском мосту является глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Также установлены 12 его соучастников, восемь из них задержаны (в том числе пятеро россиян), пишет Telegram-канал «Лентач». Представители госбезопасности объяснили так же, почему взрывчатку невозможно было увидеть при досмотре.

Взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой, которые в начале августа были отправлены из порта Одессы в болгарский Русе. Поэтому на рентгене, сквозь который проходят все машины, взрывчатку разглядеть не удалось. Из Болгарии груз перевезли в порт Поти (Грузия), а затем в Ереван (Армения) и растаможили по правилам ЕАЭС. После этого пленку доставили в Россию через КПП «Верхний Ларс», разгрузили на оптовой базе Армавира (Краснодарский край). При этом участники схемы несколько раз меняли сопроводительные документы.

7 октября паллеты с пленкой были загружены в фуру россиянина Махира Юсубова, который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06:03 был осуществлен подрыв, говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Меж тем, в Симферополе суд арестовал до 8 декабря пятерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агентства, в СИЗО отправили Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Романа Соломко, Владимира Злобу и Артура Терчаняна. На сайте суда карточки фигурантов не опубликованы. Статья, по которой их обвиняют, тоже неизвестна.

Напомним, 8 октября около 6 часов утра на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль.