Еще один житель Псковской области умер от COVID-19
Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.
С начала пандемии в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, умели 1926 пациентов.
Всего в Псковской области с начала пандемии зарегистрировано 124 563 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за этот период 121 720 человек.
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