Еще один житель Псковской области умер от COVID-19

11:59, 14 октября 2022, ПАИ

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

С начала пандемии в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, умели 1926 пациентов.

Всего в Псковской области с начала пандемии зарегистрировано 124 563 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за этот период 121 720 человек.