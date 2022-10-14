Путин предложил объявить в СНГ 2025-й годом борьбы с нацизмом

13:00, 14 октября 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите Содружества в Астане, внес предложение объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и единства в борьбе с нацизмом.

«Что касается 2025 года, то предлагаем обсудить возможность объявления его годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Но также и годом мира и единства в борьбе с нацизмом», - приводит слова главы государства ТАСС.

Как пояснил российский лидер, тем самым страны СНГ послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом на фоне попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы.

По словам Путина, Россия поддерживает проект решения об очередных тематических годах в Содружестве. Достигнут консенсус по 2024 году - это будет год волонтерского движения, а также по 2026 году - он станет годом охраны здоровья.