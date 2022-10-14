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Общество

Псковский омбудсмен посетил пункты размещения мобилизованных в Твери

Омбудсмены Псковской и Новгородской областей Дмитрий Шахов и Анатолий Бойцев посетили Тверскую область по приглашению уполномоченного по правам человека в Тверской области Надежды Егоровой. Там они провели ряд встреч и побывали в пунктах размещения мобилизованных граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщил Дмитрий Шахов.

Омбудсмены осмотрели помещения для организации питания и проверили соблюдение норм выдачи обмундирования, а также пообщались с военнослужащими, призванными по мобилизации, и в течение нескольких часов отвечали на их вопросы и давали правовые консультации. 

Фото здесь и далее: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

Как отметил Дмитрий Шахов, в числе основных вопросов - начисление, срок и порядок дополнительных единовременных выплат мобилизованным, установленных органами власти субъектов РФ; конкретные меры социальной поддержке их семей; размер, порядок начисления и сроки выплаты денежного содержания военнослужащих, призванных по мобилизации; порядок получения увольнительных и посещения родственниками; порядок назначения и прохождения военно-врачебных комиссий в местах дислокации, а также необходимость заключения контрактов на прохождение военной службы. Жалоб на качество питания и обеспечение военным обмундированием со стороны мобилизованных граждан не поступило.

Кроме того, псковский уполномоченный отметил, что в его адрес поступает поток обращений по обеспечению и защите прав граждан, призванных на военную службу по мобилизации. В их числе - обеспечение денежным довольствием и обмундированием, оказание медицинской помощи, соблюдение требований по размещению военнослужащих в пунктах мобилизации, а также повышение уровня взаимодействия. Эти насущные вопросы омбудсмены обсудили с врио военного прокурора Тверского гарнизона Сергеем Рышляковым. «По итогам встречи были выработаны конкретные механизмы оперативного взаимодействия и реагирования на возможные нарушения», - сказал Дмитрий Шахов.

Также омбудсмен отметил, что его коллега Надежда Егорова регулярно посещает с проверками пункты размещения мобилизованных и активно содействует в разрешении разносторонних обращений мобилизованных граждан. В их числе - ускоренное проведение регистрации брака, координация вопросов по совершению различных нотариальных действий, которые для мобилизованных в Тверской области осуществляются бесплатно, а также помощь в проведении религиозных обрядов - венчаний и крещений.

По итогам встреч состоялась беседа региональных уполномоченных с военным командованием. На ней были обозначены актуальные вопросы, требующие решения, а также получена информация о работе, проводимой с мобилизованными. Как отметил Дмитрий Шахов, в числе приоритетных направлений - восстановление навыков обращения с оружием и военной техникой, проведение занятий по медицинской и инженерной подготовке, слаженность новых воинских формирований.
 
«Остальные обращения, поступившие в ходе встречи, взяты нами на контроль. По отдельным системным проблемам, выявленным в ходе посещения пунктов мобилизации, будут направлены обращения в федеральные органы власти и уполномоченному по правам человека в Российской Федерации», - заключил омбудсмен, выразив от лица коллег благодарность губернатору Тверской области Игорю Рудене за возможность оперативного предоставления объектов с условиями лучшего размещения для мобилизованных граждан, в том числе из Псковской области.

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