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Документальный фильм посвятили дновской подпольщице

Очередную серию документального цикла «Герои подполья» посвятили руководителю дновской подпольной организации Анастасии Бисениек. 12-минутная история местного сопротивления размещена на странице фонда Александра Печерского в соцсети «ВКонтакте».

«Анастасия Бисениек не служила в Красной армии. Простая русская женщина, беспартийная. Когда на родную землю пришел враг, она мужественно боролась с нацистскими оккупантами. Как Анастасии удалось организовать законспирированную подпольную сеть прямо под носом у гестаповцев? И почему они долгое время не догадывались об истинной роли отважной подпольщицы?» - так представили авторы очередную серию цикла.

В Дно и сейчас расположен крупный железнодорожный узел. В годы Великой Отечественной войны отсюда на подступы к Ленинграду уходили германские эшелоны с резервными войсками. В городе располагались крупные склады снарядов и продовольствия для вермахта. Именно поэтому оккупационный режим здесь был особенно суровым. Однако уже в конце 1941 года в Дно действовала подпольная сеть. Во главе местного сопротивления встала женщина - Анастасия Александровна Бисениек. Местом явки подпольщиков долгое время служила сапожная мастерская в доме её отца.

15-серийный документальный цикл «Герои подполья» - это 15 остросюжетных драм о секретах и хитросплетениях подпольной борьбы, методах подготовки агентов, тайнах мастерства разведчиков, связных и диверсантов. В фильмах использованы редкие кадры кинохроники и фотодокументы из закрытых архивов. Наиболее яркие моменты историй оформлены в стиле графического романа.

Ранее короткометражный фильм из цикла «Герои подполья» был посвящён взрыву кинотеатра в городе Порхове, который подготовил и осуществил Константин Чехович. Ещё одна серия рассказывает о героях-одиночках - ими стали жители Псковской области 86-летний Матвей Кузьмин, повторивший подвиг Ивана Сусанина, и Иван Москаленко.

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