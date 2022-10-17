Кормить малышей грудью до года рекомендует псковичкам врач
Кормить малышей грудью до года рекомендует псковичкам заместитель главврача по педиатрической помощи Псковского перинатального центра Ольга Сачкова. Об этом она сообщила на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.
«Если брать официальные данные, рекомендуется кормить детей до года, а дальше - уже личный выбор каждого. До года ребёнок должен получить все необходимое, в том числе иммунную защиту, которую мать может передать ребёнку с антителами. Уже во втором полугодии снижается количество микроэлементов, которые передаются посредством грудного молока. Но в этом возрасте все еще большую роль играет эмоциональная связь», - уточнила Сачкова.
Ранее консультант по грудному вскармливанию, член международной ассоциации консультантов по грудному вскармливанию, перинатальный педагог Ольга Бородулина рассказала, что молоко у каждой матери «подстраивается» под её ребёнка, все микроэлементы находятся на том уровне, на котором нужно ребёнку.