Кормить малышей грудью до года рекомендует псковичкам врач

15:11, 17 октября 2022, ПАИ

Кормить малышей грудью до года рекомендует псковичкам заместитель главврача по педиатрической помощи Псковского перинатального центра Ольга Сачкова. Об этом она сообщила на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

«Если брать официальные данные, рекомендуется кормить детей до года, а дальше - уже личный выбор каждого. До года ребёнок должен получить все необходимое, в том числе иммунную защиту, которую мать может передать ребёнку с антителами. Уже во втором полугодии снижается количество микроэлементов, которые передаются посредством грудного молока. Но в этом возрасте все еще большую роль играет эмоциональная связь», - уточнила Сачкова.

Ранее консультант по грудному вскармливанию, член международной ассоциации консультантов по грудному вскармливанию, перинатальный педагог Ольга Бородулина рассказала, что молоко у каждой матери «подстраивается» под её ребёнка, все микроэлементы находятся на том уровне, на котором нужно ребёнку.