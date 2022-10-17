Формирование личности школьников обсудили в Псковской научной библиотеке

00:09, 18 октября 2022, ПАИ

В Псковской областной универсальной научной библиотеке прошел круглый стол, посвященный проблемам патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников. Об этом сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

В обсуждении приняли участие представители администрации города, ученые, специалисты Псковского областного института повышения квалификации работников образования, священнослужители, педагоги, работники культуры, библиотекари.

Место проведения круглого стола было выбрано не случайно.

«Библиотека имени Курбатова уделяет большое внимание патриотическому воспитанию школьников. У нас регулярно проходят Часы Памяти и Часы истории, встречи с ветеранами, краеведческие конференции и литературно-художественные программы, посвященные Великой Отечественной войне и подвигам земляков. Каждый, кто присутствует сегодня на круглом столе, вносит неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Только объединив усилия, мы можем выполнить эту непростую, но крайне важную задачу», – подчеркнула заместитель генерального директора Василиса Владимирова, приветствуя участников встречи.

Специалисты областной библиотеки для детей и юношества имени В.А. Каверина рассказали о реализации интересных краеведческих проектов и роли библиотек в сохранении традиционных семейных ценностей.

Обсуждалось значение православных праздников в семейном воспитании, изучался опыт проведения мероприятий патриотической направленности в детских садах и учреждениях дополнительного образования.

Традиционная русская культура рассматривалась как основа духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, а семейное воспитание – как важный фактор формирования гармоничной и нравственной личности.

Речь шла о роли интеллигенции в сохранении традиционных ценностей российского общества и влиянии родного русского языка на формирование личности школьника.

За работой круглого стола наблюдали представители псковского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и ученики одной из городских школ, исполнившие патриотическую песню Олега Газманова «Вперед, Россия!».

Встреча закончилась экскурсией в Храм Покрова и Рождества Богородицы и Покровскую башню.