Актёры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов и Владимир Машков попали под новые санкции Канады
Под новые санкции Канады попали 34 физлица из России, в том числе помощник президента РФ и бывший министр культуры Владимир Мединский, а также телеканал «Звезда», говорится в документе, опубликованном на сайте канадского правительства. Об этом сообщил «Интерфакс».
В санкционном списке значатся актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов и Владимир Машков, журналисты Павел Гусев, Наиля Аскер-Заде, Кирилл Клейменов, Андрей Кондрашов и другие.
Санкции затронули спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и телеведущую Тину Канделаки.
Также под санкции попал руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.
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18 октября 2022
Актёры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов и Владимир Машков попали под новые санкции Канады