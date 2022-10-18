Актёры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов и Владимир Машков попали под новые санкции Канады

00:31, 18 октября 2022, ПАИ

Под новые санкции Канады попали 34 физлица из России, в том числе помощник президента РФ и бывший министр культуры Владимир Мединский, а также телеканал «Звезда», говорится в документе, опубликованном на сайте канадского правительства. Об этом сообщил «Интерфакс».

В санкционном списке значатся актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов и Владимир Машков, журналисты Павел Гусев, Наиля Аскер-Заде, Кирилл Клейменов, Андрей Кондрашов и другие.

Санкции затронули спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и телеведущую Тину Канделаки.

Также под санкции попал руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.