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Общество

Михаил Васильев призвал к максимальной мобилизации для помощи Бериславскому району

Для решения проблем жителей Бериславского района необходима максимально возможная мобилизация гражданского населения и бизнес-сообществ. Такое мнение высказал председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

«В сложившейся ситуации необходима не частичная мобилизация, а максимально возможная мобилизация гражданского населения и бизнес-сообществ! Всем понятно, что бюджет региона не потянет, здесь нужно включаться всем миром, и «с миру по нитке» вполне реально решить бóльшую часть потребностей жителей Бериславского района», — считает Васильев.

По его мнению, необходима постоянная системная работа между Псковской областью и Бериславским районом. «Уверен, команда губернатора сможет эффективно организовать данный процесс и сделать жизнь наших соотечественников лучше», — подытожил он.

Напомним, несколько месяцев назад делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым побывала в Бериславе Херсонской области. Ранее было принято решение о том, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района. Целью визита стало определение основных направлений работы.

Накануне глава военно-гражданской администрации Бериславского района Андрей Костюк прибыл в Псков с ответным визитом. 16 октября губернатор Псковской области встретился с главой Бериславского района для обсуждения вопросов развития муниципалитета. В настоящее время в регионе сохраняется непростая обстановка: сильно разрушена инфраструктура, есть необходимость в гуманитарной помощи, имеются проблемы в подготовке к отопительному сезону. Еще одна проблема – разрушенные дома, доставка стройматериалов.

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