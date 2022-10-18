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Страна и мир

Страны Шенгена резко сократили сроки действия мультивиз для россиян

Страны Шенгенского соглашения резко сократили сроки действия виз, которые выдают гражданам России, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.

«По нашей информации, выросло число шенгенов, выдаваемых под сроки поездки или с небольшим запасом «на изменение планов». Доходит до абсурда — могут выдать мультивизу сроком действия две недели», — сообщил Мурадян «Известиям». 

На сегодняшний день путешественникам из России уже перестали выдавать визы Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

«Сейчас «длинные» визы россиянам по-прежнему стараются выдавать Италия, Франция, Греция. Остальные страны чаще всего ставят под сроки поездки, в том числе Испания и Венгрия», — уточнил Мурадян.

При этом у россиян, которые захотели получить визу во Францию и Италию, наблюдатся проблемы при подаче документов: свободных окон для записи нет. 

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