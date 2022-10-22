Свыше 11 миллиардов частных инвестиций привлекла управляющая компания «Моглино»

15:37, 22 октября 2022, ПАИ

Управляющая компания особой экономической зоны «Моглино» привлекла свыше 11 миллиардов частных инвестиций. Об этом в поздравлении упомянул директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

«Дорогие друзья, ровно десять лет назад была создана особая экономическая зона «Моглино». Управляющая компания за это время смогла привлечь свыше 11 миллиардов частных инвестиций. Ваша площадка относится к наиболее быстро развивающимся. Я хочу пожелать всей команде по-прежнему быть лидерами. Я хочу пожелать вам достигать новых вершин. Хочу, чтобы ваша площадка стала лидером в России, и вы это сможете сделать! С праздником!» — сказал он.

Напомним, что ОЭЗ «Моглино» отмечает 10-летие со дня создания в Псковской области.