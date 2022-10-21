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Экономика

ОЭЗ «Моглино» отмечает 10-летие со дня создания

ОЭЗ «Моглино» отмечает 10-летие со дня создания в Псковской области.

«Особая экономическая зона «Моглино» - центр притяжения высокотехнологичных проектов, создания новых высокотехнологичных рабочих мест. Для правительства Псковской области это один из приоритетных проектов. Мы всячески его поддерживаем. В ОЭЗ работают 17 резидентов, четыре уже реализовали свои проекты и эффективно их продолжают. Два крупных завода будут запущены в ближайшее время. Создано более 350 рабочих мест. Хочу пожелать всей команде дальнейшей эффективной работы, - отметила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

«В рамках 10 лет всё удалось сделать с нуля. Есть чем гордиться. Задач стоит много. Сейчас ключевая задача - привлечение новых резидентов», - добавил председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Директор ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко пожелал команде «Моглино» оставаться лидерами и достигать новых вершин. 

Управляющая компания особой экономической зоны «Моглино» создана 22 октября 2012 года. За это время создана вся территория ОЭЗ в 300 га, построена инфраструктура, привлечены 17 резидентов.

«Команда ОЭЗ смогла преодолеть все проблемы и при этом не потерять своих позиций в рейтинге особых экономических зон. Благодарим правительство Псковской области, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ за помощь и поддержку в реализации этого масштабного проекта! Обещаем и дальше трудиться на благо нашего любимого региона и его жителей!» - отметили в управляющей компании ОЭЗ «Моглино».

«10 лет для такого проекта – это совсем немного. Можно сказать, что мы молодая особая экономическая зона. Но, на мой взгляд, успели сделать уже очень много: мы построили современную, качественную инфраструктуру на двух площадках, на территории работают уже 4 предприятия и еще два запустятся до конца этого года. Несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся, мы продолжаем двигаться вперед, ставить перед собой новые цели и достигать их», - подчеркнул и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев

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