Мурал с изображением Уолта Уитмена почти завершили в Пскове

17:50, 21 октября 2022, ПАИ

Художники почти завершили мурал с изображением американского поэта Уолта Уитмена на стене дома №11 на улице Киселева, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Портрет Уолта Уитмена, написанный в 1918 году российским художником Борисом Григорьевым, хранится в Псковском музее-заповеднике. Репродукции картин известных русских художников специальными аэрозольными красками наносят художники из Пскова, Москвы и Санкт-Петербурга. До конца года на фасадах домов Пскова появятся 12 муралов.

«Два мурала на улице Новоселов, 46 и Труда, 49 уже готовы. Практически завершена роспись фасада на Новоселов, 11а. Сейчас идут работы на Текстильной, 8, Рокоссовского, 1 и Киселева, 11. На очереди Коммунальная, 15 и 63, Байкова, 15 и Новоселов, 15», — рассказал ранее глава администрации Пскова Борис Елкин.

Проект будет реализован на Завеличье, Запсковье и улице Советской Армии. На торцах жилых домов появятся графические изображения работ известных русских художников: И. Шишкина, И. Айвазовского, В. Ватенина, Б. Неменского, Б. Григорьева, П. Оссовского и других. Рядом с названием и автором картины будет размещен QR-код для получения дополнительной информации и скачивания аудиогида.