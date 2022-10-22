ОЭЗ «Моглино» улучшает инфраструктуру Псковской области

14:54, 22 октября 2022, ПАИ

ОЭЗ «Моглино» способствует развитию населённых пунктов, заявила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

«Мы сейчас активно работаем с компанией «Титан-Полимер» в этом направлении и видим, что происходит в деревни Тямша с производством. Уже был выполнен ряд социальных обязательств, и достаточно крупных: отремонтированы Дом культуры и ФАП для жителей», — отметила глава района.

По её словам, ОЭЗ представляет собой важный фактор развития района, так как появление новых резидентов и запуск производства всегда приводят к улучшению инфраструктуры. «Это и дороги, это и реконструкция и ремонты объектов ЖКХ, и возможность для людей найти новые рабочие места, а это означает и строительство жилья, и востребованность этого рынка. Это означает, что будет пополняться бюджет», — сказала Наталья Фёдорова.

Напомним, что ОЭЗ «Моглино» отмечает 10-летие со дня создания в Псковской области.