Ученики Писковской школы побывали с экскурсией у пожарных Пскова
Сегодня ученика 4-го «Б» класса Писковской средней школы посетили 1-ю пожарно-спасательную часть Пскова.
В пожарной части для ребят провели экскурсию по зданию. Большое впечатление на них произвёл гараж для боевых машин, сообщили в образовательном учреждении.
Мальчишки и девчонки с удовольствием посидели за рулём машины, примерили костюм огнеборца, узнали, что пожарный автомобиль содержит большой арсенал для тушения возгораний.
«Такие встречи способствуют формированию у детей интереса и уважения к профессии пожарного, ведь пожарная безопасность — одна из обязательных составляющих среды, в которой растёт и воспитывается ребёнок», — уверены педагоги.
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