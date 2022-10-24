Ученики Писковской школы побывали с экскурсией у пожарных Пскова

21:34, 24 октября 2022, ПАИ

Сегодня ученика 4-го «Б» класса Писковской средней школы посетили 1-ю пожарно-спасательную часть Пскова.

В пожарной части для ребят провели экскурсию по зданию. Большое впечатление на них произвёл гараж для боевых машин, сообщили в образовательном учреждении.

Мальчишки и девчонки с удовольствием посидели за рулём машины, примерили костюм огнеборца, узнали, что пожарный автомобиль содержит большой арсенал для тушения возгораний.



«Такие встречи способствуют формированию у детей интереса и уважения к профессии пожарного, ведь пожарная безопасность — одна из обязательных составляющих среды, в которой растёт и воспитывается ребёнок», — уверены педагоги.